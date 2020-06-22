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Kullanıcı bilgilerini çalan 70 Chrome uzantısı kaldırıldı

Kullanıcı bilgilerini çalan 70 Chrome uzantısı kaldırıldı

Chrome eklentilerinin içine gizlenmiş ve toplamda 32 milyon defa indirilmiş casus yazılım, eklentiler ile birlikte silindi.