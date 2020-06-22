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- Kullanıcı bilgilerini çalan 70 Chrome uzantısı kaldırıldı
Kullanıcı bilgilerini çalan 70 Chrome uzantısı kaldırıldı
- Haber Merkezi
- 22.06.2020 - 14:21
Dünyanın en popüler internet tarayıcılarından Google Chrome, sahip olduğu eklenti desteği sayesinde kişiselleştirilebiliyor. Ancak eklenti desteği, zaman zaman tehlikeli sonuçlar da doğurabiliyor.
32 MİLYON KULLANICININ VERİSİ ÇALINDI
Chrome eklentileri içinde tespit edilen casus yazılım, 32 milyon kişinin verilerini çaldı. Uyarıların ardından harekete geçen Google, casus yazılım içeren 70 eklentiyi kaldırdı.
Normalde kullanıcıları internetteki virüs ve şüpheli sitelere karşı koruyan uzantıların, kullanıcıların verilerini çalmak ve kötü amaçlı web sitelerine yönlendirmek için siber suçlular tarafından kullanıldığı belirtiliyor.
Geçtiğimiz şubat ayında araştırmacılar, benzer taklitçi eklenti ağları sunan büyük bir kötü amaçlı reklam kampanyasını Chrome Web Mağazası'nda ortaya çıkarmıştı.