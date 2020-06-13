Kullanıcılar, antivirüs programlarına ihtiyaç duymuyor

Yapılan araştırmalar sonucunda, bilgisayar kullanıcılarının antivirüs programlarına ihtiyaç duymadıkları ortaya çıktı.

Virüsten koruma yazılımı veya kötü amaçlı yazılımdan koruma olarak da bilinen antivirüs programları; kötü amaçlı yazılımları önlemek, algılamak ve kaldırmak için kullanılan uygulamalara deniyor.

Ancak yapılan araştırmalar, bilgisayar kullanıcılarının antivirüs programlarını pek de tercih etmediğini gösteriyor.

Hem Türkiye hem de dünya genelinde yapılan araştırmalar sonucunda, insanların çok önemli bir bölümünün antivirüs programlarına ihtiyaç duymadıkları ortaya çıktı.

KULLANICILAR MANTIKLI BULMUYOR

Nüfusun yaklaşık olarak yüzde 70 gibi bir bölümü antivirüs kullanmayı pek mantıklı bulmuyor. Ancak dünya genelinde artırılan virüs saldırıları buna eskisinden çok daha fazla ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor.





Truva kaynaklı virüs programları veya kanca sistemini kullanan çeşitli bilgisayar virüsleri, kullanıcıları hiç tahmin edemeyecekleri boyutlarda zarara uğratabilir ve verilerinizi ele geçirebilir.

Windows 10 ve diğer bütün işletim sistemleri için ek antivirüs programları bu nedenden dolayı çok büyük önem taşıyor.

Sahte yazılımların ve zararlı bağlantıların sayısındaki artış göz önüne alındığında, hem bilgisayarınız hem de bütün elektronik donanımlarınız tehlike altında olabilir.