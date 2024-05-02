Kullanıcılar tepki göstermişti: YouTube yeni tasarımını geri çekti YouTube, Nisan 2024'te sunulan yeni web sitesi tasarım testini, kullanıcılardan gelen yoğun tepkiler nedeniyle durdurmak zorunda kaldı.

ensonhaber.com

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, şu sıralar yeni bir tasarım üzerinde çalışıyor.

Video oynatıcısının altında yer alan video başlığı, açıklaması, kanal ismi, beğeni sayısı, paylaşım ve yorumlar gibi seçenekler, yeni tasarımda sağ tarafa alındı.

Daha önce video açıklamasının olduğu yerde ise artık çok belirgin bir şekilde "önerilen videolar" sekmesi geldi.

Kullanıcılar tepki gösterdi.

Şu anda sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen yeni tasarım, kullanıcıların pek de hoşuna gitmedi. Bazı kullanıcılar, yeni düzeni uygunsuz içerikler olan web sitelerine benzetti.

YouTube geri adım attı

Söz konusu tasarım, bazı ülkelerdeki sınırlı sayıda kullanıcı ile test edildi. Ancak şirket, geri dönüşlerden pek de memnun kalmadı.

Kullanıcılardan sürekli olarak olumsuz dönüş alan YouTube, şimdilik bu tasarım değişikliğini askıya almak zorunda kaldı.

Birçok kullanıcı, yeni ara yüzün dağınık ve kullanışsız olduğunu, izlenilen videoya odaklanmayı zorlaştırdığını söylüyor.