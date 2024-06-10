Kullanıcılara müjde: Android 15 ile telefonların ses kalitesi artacak Android 15 ile gelecek yeni bir özellik sayesinde telefonların ses kalitesi ciddi şekilde artacak. İşte yeni özellik hakkında tüm detaylar.

ensonhaber.com

Google, geçtiğimiz haftalarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.

Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra diğer akıllı telefon üreticilerine de ulaşmaya başlayacak.

Telefonların ses kalitesi artacak

Google, Android 15 ile kablosuz sese çeşitli iyileştirmeler yapacak. Şirket, bu kapsamda Bluetooth LE Audio iyileştirmelerinin Android 15'e getirecek.

Ayrıca, Android 15 güncellemesi yüklü telefonlara Dinamik Uzamsal Ses desteği de gelecek.

Bu özellik, surround ses özelliğine sahip içerikleri izlerken daha da etkileyici bir ses sunacak.

Android Medya ve Kamera Ürün Müdürü Karthic Veera, Bluetooth LE ve Dinamik Uzamsal Ses özelliğinin, "daha da sürükleyici bir deneyim için daha düşük kafa izleme gecikmesi ve daha iyi bant genişliği kullanımı sağladığını" söyledi.

Böylece sinema salonu benzeri bir surround ses deneyimi, Android 15 ile kullanıcılara sunulacak.

Dinamik Uzamsal Ses nedir ve neden bu kadar önemli

Akıllı telefonlar ve tabletler yalnızca stereo (iki kanallı) hoparlörlere sahip olduklarından sinema salonu benzeri surround ses deneyimi sunmazlar.

Ancak surround sesi kulaklık ve yazılım aracılığıyla simüle etmek mümkündür. Uzamsal Ses özelliği, yazılım hilesi yoluyla 5.1 kanallı (veya daha yüksek) sesi simüle eder.

Dinamik Uzamsal Ses, başınızın hareketini telefonun ekranına veya tabletine göre takip ederek simüle edilen ses kanallarının konumunu koruyarak bunu bir adım daha ileri taşıyor.

Yani başınızı sola veya sağa hareket ettirdiğinizde simüle edilen ses kanallarının konumu başınızla birlikte hareket etmez.

Dinamik Uzamsal Ses özelliği, sürükleyici deneyimi geliştirse de daha fazla işlem ve güç gerektirir; bu da daha düşük kaliteye veya daha yüksek gecikmeye neden olabilir.

Gecikmeyi ortadan kaldırmak için Google, artık Android artık Bluetooth LE Audio özelliğini kullanacak.