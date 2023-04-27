Kullanıcılara müjde! Microsoft, Windows'a iPhone desteği getirdi Microsoft, Android kullanıcılarının telefonlarını Windows'a bağlamalarını sağlayan 'Phone Link' uygulamasına iOS desteği ekledi.

ensonhaber.com

Microsoft'un Windows kullanıcılarına sunduğu 'Phone Link' uygulaması ile akıllı telefonlar ile bilgisayarlar birbirlerine bağlanabiliyor.

Bu sayede, bilgisayardan telefon üzerinden arama yapılabiliyor ve mesaj gönderilebiliyor.

Şu ana kadar bu özellik Android cihazlara özel olarak çalışıyordu. Microsoft uygulamanın kapsamını iOS desteğiyle genişletti.

Artık iPhone kullanıcıları, 'Phone Link' uygulaması ile telefonlarını Windows bilgisayarlara bağlayabilecek.

Bildirimler PC'de görülebiliyor

Phone Link uygulaması artık iPhone sahiplerinin Windows 11 PC'ye bağlanmasına ve iMessage aracılığıyla mesaj gönderip almasına ve bildirimlerini bir PC veya dizüstü bilgisayarda görmesine olanak tanıyor.

Microsoft, iOS desteğini kademeli olarak dağıttığını ve tüm Windows 11 kullanıcılarının mayıs ortasına kadar özelliğe kavuşacağını söyledi.