Kullanıcıları izleyen Google'a 5 milyar dolarlık dava

Kullanıcıları gizli modda izlediği iddia edilen Google'a, 5 milyar dolarlık dava açılıyor.

Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunlarıyla karşı karşıya kalan ve milyonlarca dolar ceza ödeyen Google, bu sefer de kullanıcıları gizli modda izlediği için rekor bir ceza ödemek zorunda kalabilir.

ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'nde açılan davada Google, gizli modda bile kullanıcıların tarama geçmişini ve verilerini dolaylı olarak web sitesi eklentileri yoluyla toplamakla suçlanıyor.

KULLANICILARI KANDIRIYOR

Chrome'daki gizli modu açtığınızda, karşınıza tarama geçmişiniz ve site verileriniz gibi bilgilerin Chrome tarafından kaydedilmediğini söyleyen bir pencere çıkıyor. Ancak davada yer alan bilgilere göre Google, bu konuda kullanıcıları yanıltıyor ve veri toplamaya devam ediyor.

Davaya göre Google, ayrıca yayıncılara ve web sitelerine sunduğu Google Analytics, Google Reklam Yöneticisi gibi birçok üçüncü taraf hizmeti aracılığıyla kullanıcıları gizlice izliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve davada kendilerini savunacaklarını belirtti.