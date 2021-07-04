Kullanıcıların Facebook şifresini çalan 9 Android uygulama kaldırıldı

Play Store’da bulunan ve kullanıcıların Facebook hesaplarını çalan 9 uygulama, Google tarafından kaldırıldı.

Teknoloji devi Google’ın uygulama mağazası olan Google Play Store, oldukça fazla zararlı uygulama barındırıyor. Üstelik Google'ın bu tür uygulamalarla sıkı mücade etmesi bile zararlı yazılımlara engel olamıyor.

Google, toplamda 5,8 milyon kez indirilen 9 zararlı Android uygulamayı mağazadan kaldırdı. Uygulamaların kaldırılma sebebi ise, zararsız uygulama gibi görünüp kullanıcıların Facebook şifresini çalmalarıydı.

YÜKLENİNCE ZARARLI YAZILIM HAREKETE GEÇİYOR

Ünlü güvenlik firması Dr. Web tarafından tespit edilen söz konusu zararlı uygulamalar, telefona kurulduğu andan itibaren zararlı yazılımını çalıştırmaya başlıyor ve sunucudan gerekli verileri çekiyor.

Ardından Facebook ile giriş yapacağınız herhangi bir uygulamada açılan pencerenin içine bir kod yerleştiren uygulamalar, kullanıcı adınızı ve şifrenizi ele geçiriyor.

Bununla da yetinmeyen zararlı uygulamalar, giriş yaptığınız anda çerez bilgilerinizi çalıp başkalarına satıyor.

GOOGLE TÜMÜNÜ KALDIRDI

Google yetkilileri, söz konusu uygulamaların Google Play Store’dan kaldırıldığını ve bu uygulamaların geliştiricilerinin kalıcı olarak yasaklandığını duyurdu.

Facebook hesap bilgilerinizi çalan 9 uygulama ve indirme sayıları şu şekilde:

PIP Photo: 5,8 milyon indirme (Geliştirici: Lillians)

Processing Photo: 500 bin indirme (Geliştirici: Chikumburahamilton)

Rubbish Cleaner: 100 bin indirme (Geliştirici: SNT.rbcl)

Inwell Fitness: 100 bin indirme (Geliştirici: Reuben Germiane)

Horoscope Daily: 100 bin indirme (Geliştirici: HscopeDaily momo)

App Lock Keep: 50 bin indirme (Geliştirici: Sheralaw Rence)

Lockit Master: 5 bin indirme (Geliştirici: Enhali mchicolo)

Horoscope Pi: 1.000 indirme (Geliştirici: Talleyr Shauna)

App Lock Manager: 10 indirme (Geliştirici: Implummet col)

Eğer yukarıdaki uygulamalardan herhangi birine sahipseniz, hemen telefonunuzdan kaldırmanızı öneriyoruz.