Küresel batarya üretim kapasitesi, 2030'a kadar 40 kat artacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, 2030'da öngörülen batarya üretim kapasitesi, mevcut durumdan 40 kat daha fazla olacak.

Küresel emisyon hedeflerine ulaşılması için, ulaşımda elektrifikasyonun artırılması gerekiyor. Bu da daha fazla batarya üretilmesi anlamına geliyor.

Elektrikli araçlara yönelik batarya üretiminde mevcut durumda yıllık 160 gigavatsaat olan kapasitenin, 2030'da 6 bin 600 gigavatsaate yükseleceği öngörülüyor. Bu da üretimde 40 kat artış anlamına geliyor.

HER YIL 20 TESİS İNŞA EDİLMELİ

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından hazırlanan "2050'de Sıfır Emisyon: Küresel Enerji Sektörü İçin Yol Haritası" başlıklı raporda yer alan bilgilere göre, 2030 için öngörülen batarya üretim kapasitesine ulaşmak için her yıl yaklaşık 20 adet olmak üzere yıllık 35 gigavatsaat üretim kapasitesine sahip tesisin inşa edilmesi gerekiyor.





ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 60'A ÇIKACAK

Temiz enerji kaynaklarının payının artmasıyla elektrifikasyonun, sera gazı emisyonlarının düşürülmesinde kilit rol oynaması ve elektrikli araçların küresel otomotiv pazarında bugün yüzde 5 olan payının 2030'da yüzde 60'a yükselmesi bekleniyor.

Rapora göre, 2025 yılına kadar neredeyse satılacak tüm taşıtların elektrikli olacağı, 2050 yılına kadar ise ağır vasıtaların neredeyse tamamının hidrojen yakıt hücreli ya da elektrikli olacağı tahmin ediliyor.

KRİTİK MİNERALLERE TALEP ARTIŞI OLACAK

Rapora göre, batarya teknolojisinin ilerlemesi bu alanda kullanılan kritik mineral talebinin artışı anlamına gelirken, lityuma olan talep 2030'da bugüne kıyasla 30 kat artacak.

Kritik mineral kaynaklarının aynı ülke veya bölgede bulunmadığına işaret edilen rapora göre, madencilikte uzman şirketlerin bu konudaki tecrübe ve yeteneklerini artırması, bu minerallere olan talebin daha uygun fiyatlarla karşılanmasına olanak sağlayacak.