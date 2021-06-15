Küresel ısınmayı metan yiyen mikroplar yavaşlatıyor

Bilim insanları, okyanuslarda bulunan metanı bikarbonata dönüştürerek atmosfere yayılmasını engelleyen “metan yiyen mikropların”, dünyanın daha sıcak olmasının önüne geçtiğini söylüyor.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya genelindeki ortalama sıcaklıklar yükseliyor ve bunun sonucunda iklimler değişiyor ve canlılar etkileniyor.

Harvard Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, okyanus tabanında jeolojik olarak birbirinden farklı yedi gaz sızıntısını çevreleyen mikrobik canlıları inceledi.

Araştırmacılar, gaz sızıntılarının etrafında bulunan mikropların metan gazlarını yakalayarak bikarbonata dönüştürdüğünü gözlemledi.

MİKROPLAR, METANI HIZLICA TÜKETİYOR

Kaliforniya'nın Pasifik Okyanusu’na uzanan kıyısında bulunan Point Dume’de yaptıkları inceleme sonrası araştırmacılar, karbonat kayalarının etrafındaki mikropların, "en hızlı metan tüketimi gerçekleştiren mikroplar" olduğunu ortaya koydu.

SICAKLIKLARI DENGELİYOR

Bilim insanları, okyanuslardaki “metan yiyen mikropların” gazın büyük bir kısmının atmosfere salınmasının önüne geçtiğini ve gazın deniz ekosisteminde kalmasını sağlayarak dünyanın sıcaklığını dengelediklerini savundu.

Metanın küresel ısınmaya yol açan başlıca sera gazlarından olduğu ve atmosfere salınan metan gazının çoğunlukla insani faaliyetlerden kaynaklandığı biliniyor.

Daha önce yapılan araştırmalar, okyanuslardaki metan miktarının bilim insanlarının düşündüğünden çok daha fazla olduğunu, ancak bu gazın çok az bir kısmının atmosfere karıştığını göstermişti.