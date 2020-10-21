Dolar
7.8546
-0.1436%
Euro
9.313
0.1419%
Altın
1917
0.5676%
Borsa
1210.41
0%
G. Altın
484.912
0.5534%
Bitcoin
96555.74
2.8271%
EXEN Coin
10.80
-7.28%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

    Kutup ışıklarının görüntüsü gizemini korusa da bilim insanları yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olduğunu ifade ediyor.
    • İHA
    • 21.10.2020 - 09:08
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

    Uzay istasyonu tarafından kayıt edilen görüntülerde ışıkların eşiz güzelliği gözler önüne serildi.

    Genellikle yeşil renkte oluşan ışıklar, kimi zaman kırmızı veya kahverengiye yakın tonlarda görülebiliyor.

    Işıklar sanki dalgalanırcasına dünya çevresinde hareket ettiği, çekilen görüntülerde net bir şekilde görülebiliyor.

    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi #1

    Kuzey enlemlerde Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki oluşum ise Aurora Australis olarak adlandırılırken, her ikisi de birbiriyle benzer özelliklere sahip olması ile biliniyor.

    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi #2

    İYONOSFERDE OLUŞUYOR

    Yapılan araştırmalar sonucu ağırlıklı olarak iyonosferde meydana geldiği biliniyor. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece, ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar.

    Aurora Borealis sıklıkla gün dönümlerinde oluşur.

    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi #3

    Kuzey ışıklarının uzaydan çekilen görüntüsü

    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi #4

    Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir