Kutup ışıkları uzaydan görüntülendi

Kutup ışıklarının görüntüsü gizemini korusa da bilim insanları yeryüzünün manyetik alanı ile güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar olduğunu ifade ediyor.

Uzay istasyonu tarafından kayıt edilen görüntülerde ışıkların eşiz güzelliği gözler önüne serildi.

Genellikle yeşil renkte oluşan ışıklar, kimi zaman kırmızı veya kahverengiye yakın tonlarda görülebiliyor.

Işıklar sanki dalgalanırcasına dünya çevresinde hareket ettiği, çekilen görüntülerde net bir şekilde görülebiliyor.

Kuzey enlemlerde Aurora Borealis ya da kuzey ışıkları olarak adlandırılır. Güney enlemlerindeki oluşum ise Aurora Australis olarak adlandırılırken, her ikisi de birbiriyle benzer özelliklere sahip olması ile biliniyor.

İYONOSFERDE OLUŞUYOR

Yapılan araştırmalar sonucu ağırlıklı olarak iyonosferde meydana geldiği biliniyor. Manyetik kutbun yakınlarında oluşan auroralar tam 90 derece, ancak uzaktan kuzey ufkunu yeşilimsi bir parlaklıkla, bazen de güneş alışılmamış bir yönden doğuyormuş gibi soluk bir kırmızıyla aydınlatırlar.

Aurora Borealis sıklıkla gün dönümlerinde oluşur.

Kuzey ışıklarının uzaydan çekilen görüntüsü