Kuzey Kore'nin kripto casusluk operasyonlarının arkasındaki grup ortaya çıktı Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından oluşan "Kimsuky" grubu, ülkenin nükleer programıyla ilişkili casusluk operasyonlarını finanse etmek amacıyla kripto para çalıyor.

AA & Ensonhaber

Son dönemlerin en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralar, bazı güvenlik sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kripto para saldırıları denince akla ilk olarak Kuzey Kore geliyor.

Birleşmiş Milletler güvenlik konseyine göre, bu saldırılardan elde edilen gelir, Kuzey Kore’nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklemeye gidiyor.

Kuzey Kore'nin 2022’de 96 balistik füze denemesinin maliyeti bilgisayar korsanlarının aynı yıl yaptığı rekor vurgundan sağlandı.

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, 2022’de, 1,7 milyar dolarla tarihin en büyük kripto para vurgununu yaptı.

Google ortaya çıkardı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarından oluşan "Kimsuky" grubu, ülkenin nükleer programıyla ilişkili casusluk operasyonlarını finanse etmek amacıyla kripto para çalıyor.

Kimsuky'nin faaliyetleri, Google'ın siber güvenlik birimi Mandiant tarafından yayınlanan raporla ortaya çıktı.

Mandiant'ın APT43 olarak sınıflandırılan devlet destekli hacker grubunu son 5 yıldır takip ettiği ve Kimsuky'nin nükleer silah programıyla ilişkili casusluk faaliyetlerini finansal olarak desteklemek için siber suçlar işlediği belirtildi.

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Mandiant baş analisti Luke McNamara, grubun özellikle kripto para birimlerini hedef alan bazı siber suçlar işlediğini belirterek "Asıl görevlerinin Kuzey Kore hükümeti için siber casusluk, özellikle de nükleer politikayla ilgili sırları toplamak olduğuna inanıyoruz." dedi.

Korsanların, çalınan kripto paraları bulut madenciliği hizmetleri aracılığıyla akladığı ifade edildi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının kripto para birimi ve dijital varlıkları çalmada dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul edildiğini belirtiyor.