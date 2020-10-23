Kuzey Kutbu, iklim değişikliği nedeniyle iki kat daha hızlı ısınıyor

Kuzey Kutbu, iklim değişikliği nedeniyle iki kat daha hızlı ısınıyor

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu, dünyanın geri kalan bölgelerinden ortalama iki kat daha hızlı ısınmaya başladı.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise tahmin edebileceğiniz gibi buzullar oluyor.

Her ne kadar bu konu koronavirüs nedeniyle biraz göz ardı edilse de bilim insanları, tehlikeye dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KUZEY KUTBU ALARM VERİYOR

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği nedeniyle Kuzey Kutbu, dünyanın geri kalanından ortalama iki kat daha hızlı ısınıyor.

LAPTEV İLK DEFA DONMADI

Arktik Okyanusu'nda yer alan ve Kuzey Buz Denizi olarak da bilinen Laptev Denizi, uydu ile gözlenmeye başlandığından bu yana ilk kez ekim ayı sonlarında donmaya başlamadı.

Kutup bölgesinde yaşanması olası zincirleme etkiler konusunda uyarıda bulunan bilim insanları, gecikmenin Rusya’nın kuzeyinde olağandışı bir şekilde uzun süren sıcaklıktan ve Atlantik sularının istilasından kaynaklandığını açıkladı.

SICAKLIKLAR 5 DERECE ARTTI

Bununla birlikte bölgedeki okyanus sıcaklıkları, rekor kıran bir sıcak hava dalgasını takiben, kısa süre önce ortalamanın 5 derece üzerine çıktı.

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ"

Colorado Eyalet Üniversitesi'nden iklim bilimci Zachary Labe, "Sibirya Arktik bölgesinde şu ana kadar donma olmaması daha önce hiç görülmedi. 2020, hızla değişen Kuzey Kutbu ile tutarlı bir başka yıl.

Sera gazlarında sistematik bir azalma olmazsa, ilk ‘buzsuz’ yazımızı yaşama ihtimali 21. yüzyılın ortalarına kadar artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

İNSAN FAALİYETLERİ HAVAYI ISITIYOR

Daha önce yapılan bir araştırma, Sibirya’da sıcak hava dalgasının endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle en az 600 kat daha güçlendiğini ortaya koymuştu.

Haziran ayında Dünya’nın en soğuk bölgesi olan Sibirya’da art ardına sıcaklık rekoru kırılmış ve haziran aylarında ortalama sıcaklığın 9 derece olduğu Yakutsk’ta termometreler 38 dereceyi göstermişti.

TEHLİKE ÇOK UZAK DEĞİL

Uydu görüntülerinden çeşitli analizler yapan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin yıl önce yaşanan durum, 15 yıl sonra tekrar edebilir.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.