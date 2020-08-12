Kuzey Kutbu'ndaki buzullar 2035'e kadar eriyebilir

Gezegenimizin iklim tarihini mercek altına alan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar tamamen eriyebileceğini açıkladı.

Atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda artış yaşanıyor.

Söz konusu sıcaklık artışının neden olduğu küresel ısınmadan en çok etkilenen yapılar ise buzullar oluyor.

Her ne kadar bu konu koronavirüs nedeniyle biraz göz ardı edilse de bilim insanları araştırmalarına devam ediyor.

KUZEY KUTBU TEHLİKEDE

Uydu görüntülerinden çeşitli analizler yapan bilim insanları, Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2035 yılına kadar eriyebileceğini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre 127 bin yıl önce yaşanan durum, 15 yıl sonra tekrar edebilir.

YAŞAM TEHDİT ALTINDA

Konuyla ilgili açıklama yapan Greenpeace iklim kampanyası sorumlusu Truls Gulowsen, "Buzullar yalnızca olağanüstü manzaralar oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda milyonlarca insanın, hayvanın ve bitkinin su kaynaklarıdır.

Petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yarattığı sera etkisi nedeniyle artan sıcaklıklar, buzulları yok ediyor. Fosil yakıt bağımlılığımızdan kurtulmazsak, önce buzulların, ardından da milyarlarca yaşamın mahvolması riskini göze alıyoruz demektir." dedi.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.