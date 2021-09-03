Haberler

Teknoloji Haberleri

KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL'lik para cezası

KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL'lik para cezası

KVKK, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.