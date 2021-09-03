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- KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL'lik para cezası
KVKK'dan WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL'lik para cezası
KVKK, WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.
- AA
- 03.09.2021 - 18:48
- Güncelleme : 03.09.2021 - 19:04
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerden açık rıza alınmadan, profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla kişilerden "kişisel veriler" alındığı gerekçesiyle WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.
GİZLİLİK İLKESİ KANUNA UYGUN HALE GETİRİLECEK
Kararda ayrıca WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesi istendi.
RESEN İNCELEME BAŞLATILMIŞTI
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatmıştı.