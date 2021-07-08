Leonardo Da Vinci'nin yaşayan 14 akrabası bulundu

Araştırmacılar, Rönesans dönemine damga vuran İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci'nin yaşayan 14 erkek akrabasını bulduklarını açıkladı.

1452 - 1519 yılları arasında yaşayan ve Rönesans dönemine damga vuran İtalyan sanatçı Leonardo Da Vinci, yaptığı eserlerle dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biri olarak gösteriliyor.

Ressamlığın yanı sıra mimar, mühendis ve bilim insanı da olan Da Vinci'nin soy ağacını araştırmak ise oldukça zor. Çünkü başarılı sanatçının sadece babası Ser Piero Da Vinci hakkında bilgiler mevcut.

10 YILDIR SOY AĞACI ARAŞTIRILIYOR

Sanat tarihçileri Alessandro Vezzosi ve Agnese Saboto ise 10 yılı aşkın bir süredir Da Vinci'nin soy ağacını belirlemeye çalışıyor.

Araştırma ekibi, Da Vinci'nin babasını ve 22 üvey kardeşinden biri olan Domenico'nun soyunu takip etti. Çalışmada arşivlerdeki belgelerden de yararlanıldı.

14 ERKEK AKRABASI BULUNDU

Human Evolution adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bulgular, Da Vinci'nin hayatta olan ve yaşları 1 ve 85 arasında değişen 14 erkek yakını olduğunu gösterdi.

Vezzosi, babadan oğula geçen Y kromozomunu takip ettiklerini ve bunun yüz yıllar boyunca neredeyse hiç değişmediğini söyledi.

Sanat tarihçisi, Da Vinci'nin hayattaki akrabalarının demircilik, pasta şefliği veya ofis çalışanı gibi mesleklerle uğraştığını, birinin sanatçı olduğunu açıkladı.

Araştırma ekibinin çıkardığı soy ağacı, Da Vinci'nin 1331'de doğan dedesi Michele'den başlayıp 690 yıl boyunca 21 kuşak ve 5 aile dalını içeriyor.