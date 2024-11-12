LG, 12 inçten 18 inçe kadar genişleyebilen dünyanın ilk esnek ekranını tanıttı

Haber Merkezi

Ekran teknolojilerinde sınırları zorlayan LG, yine dikkat çekici bir yeniliğe imza attı.

Şirket, yüzey alanını yüzde 50'ye kadar genişletebilen dünyanın ilk esnek ekranını geliştirdiğini duyurdu.

Üstelik bu ekran, OLED değil, mikro LED teknolojisi kullanıyor ve yüksek piksel yoğunluğuna sahip.

LG'nin açıklamasına göre, yeni ekran 12 inç diyagonalden 18 inç ekrana kadar esneyebiliyor. Bu esneklik, yenilikçi bir plastik alt tabaka malzemesi sayesinde mümkün oluyor.

40 mikrometre boyutundaki mikro LED pikseller, 10 binden fazla esneme döngüsüne dayanıklılık sağlıyor. Panel, aşırı sıcaklıklarda veya düşme gibi darbelerde bile 100ppi görüntü kalitesini koruyabiliyor.

ESNEK EKRANLARIN KULLANIM ALANLARI

LG, esnek ekranın giyilebilir teknolojiler başta olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğini öngörüyor.

Şirket daha önce, esneyebilen, katlanabilen ve bükülebilen ekranlarla donatılmış yeni giysi koleksiyonlarını sergilemek için bir moda tasarımcısıyla iş birliği yapmıştı.

KORE HÜKÜMETİ DESTEKLİ PROJE

Esnek ekranın geliştirilmesi, Kore hükümeti tarafından desteklenen bir proje kapsamında gerçekleştirildi.

Hükümet, en az yüzde 20 esneyebilirlik şartı getirerek prototip üretmek üzere bir şirketler ve araştırma tesisleri konsorsiyumuna sponsor oldu. LG'nin geliştirdiği yeni panel, bu şartı iki katından fazla aşıyor.

SAMSUNG DA ESNEK EKRAN GELİŞTİRİYOR

Samsung da gerilebilir ekran geliştirme konsorsiyumunun bir parçası ve kısa süre önce bir mikro LED ekran tanıttı. Söylentilere göre şirket, gerilebilir ekrana sahip sarmal bir fitness takip cihazı üzerinde çalışıyor.