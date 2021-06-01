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- LG, akıllı telefon üretimini tamamen durdurdu
LG, akıllı telefon üretimini tamamen durdurdu
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 14:36
- Güncelleme : 01.06.2021 - 15:07
Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı.
Çinli rakipleriyle baş edemeyen ve her geçen gün popülerliğini kaybeden marka, son 6 yılda 4.5 milyar dolar zarar etmişti.
ÜRETİM RESMEN SONLANDI
Güney Kore merkezli bir haber ajansı olan Asiae, LG'nin telefon üretimini bugün itibarıyla durdurduğunu açıkladı.
Söz konusu kararın ardından, LG'nin akıllı telefon üretmek için kullandığı Vietnam'daki dev fabrikası, yeniden düzenlendikten sonra artık beyaz eşya üretimi için kullanılacak.
2015 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 24 çeyrek üst üste zarar açıklayan LG’nin akıllı telefon birimi, o günden bu yana toplamda 4,5 milyar dolar zarar etmişti.
BAZI MODELLER 3 YIL DAHA GÜNCELLEME ALACAK
LG tarafından yapılan açıklamalara göre, şirketin 2019 yılı ve sonrasında ürettiği üst segment akıllı telefonlar, 3 yıl boyunca Android güncellemesi almaya devam edecek.
LG'nin açıklamalarına göre, üç yıl daha Android güncellemesi alacak üst segment akıllı telefonlar şu şekilde:
- LG G8 ThinQ
- LG G8x ThinQ
- LG G8s ThinQ
- LG V50 ThinQ
- LG V60 ThinQ
- LG Velvet
- LG Wing
Ayrıca şirketin Stylo ve K serisi gibi orta ve giriş segment modelleri de iki yıl boyunca Android güncellemesi alacak.