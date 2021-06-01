LG, akıllı telefon üretimini tamamen durdurdu

Daha önce akıllı telefon pazarından çekileceğini açıklayan LG, Vietnam'da telefon fabrikasındaki üretimini tamamen sonlandırdı.

Bir zamanlar akıllı telefon pazarında oldukça iyi işler çıkaran Güney Koreli üretici LG, geçtiğimiz haftalarda akıllı telefon pazarından çekildiğini açıklamıştı.

Çinli rakipleriyle baş edemeyen ve her geçen gün popülerliğini kaybeden marka, son 6 yılda 4.5 milyar dolar zarar etmişti.

ÜRETİM RESMEN SONLANDI

Güney Kore merkezli bir haber ajansı olan Asiae, LG'nin telefon üretimini bugün itibarıyla durdurduğunu açıkladı.

Söz konusu kararın ardından, LG'nin akıllı telefon üretmek için kullandığı Vietnam'daki dev fabrikası, yeniden düzenlendikten sonra artık beyaz eşya üretimi için kullanılacak.

2015 yılının ikinci çeyreğinden bu yana 24 çeyrek üst üste zarar açıklayan LG’nin akıllı telefon birimi, o günden bu yana toplamda 4,5 milyar dolar zarar etmişti.

BAZI MODELLER 3 YIL DAHA GÜNCELLEME ALACAK

LG tarafından yapılan açıklamalara göre, şirketin 2019 yılı ve sonrasında ürettiği üst segment akıllı telefonlar, 3 yıl boyunca Android güncellemesi almaya devam edecek.

LG'nin açıklamalarına göre, üç yıl daha Android güncellemesi alacak üst segment akıllı telefonlar şu şekilde:

LG G8 ThinQ

LG G8x ThinQ

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ

LG V60 ThinQ

LG Velvet

LG Wing

Ayrıca şirketin Stylo ve K serisi gibi orta ve giriş segment modelleri de iki yıl boyunca Android güncellemesi alacak.