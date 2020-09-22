LG Velvet ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

LG'nin geçtiğimiz aylarda iPhone fiyatına tanıttığı orta seviye telefonu Velvet, ülkemizde de satışa sunuldu. İşte telefonun Türkiye fiyatı ve tüm özellikleri...

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, son zamanlarda akıllı telefon yarışını Huawei ve Xiaomi gibi Çinli üreticilere kaptırdı. Durum böyle olunca da LG'nin piyasaya sürdüğü üst seviye modeller beklenen ilgiyi görmedi.

Bildiğiniz gibi LG, amiral gemisi modellerinin yer aldığı G serisini tamamen sonlandırarak, yeni bir seri üzerinde yoğunlaştı.

Şirket, geçtiğimiz haftalarda Güney Kore'de düzenlediği bir etkinlikle yeni orta seviye modeli Velvet'i tanıtmıştı.

Telefon her ne kadar orta seviye olsa da fiyat konusunda iPhone'lara rakip olması tepkiyle karşılanmıştı.

İlk olarak Güney Koreli kullanıcılarla buluşan telefon, artık ülkemizde de satışa çıktı Telefonun Türkiye fiyatına geçmeden önce özelliklerini kısaca hatırlayalım.

LG VELVET ÖZELLİKLERİ

6,8 inç büyüklüğünde ve 2460 x 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ ekrana sahip LG Velvet, gücünü Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor.

6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip telefon, orta segmentte oldukça iddialı özelliklerle karşımıza çıkıyor.

48 MP + 8 MP + 5 MP üçlü arka kamera ile kaşrımıza çıkan Velvet'in ön tarafında ise damla çentiğe yerleştirilmiş 16MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4300mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak telefon, IP68 sertifikası ile toz ve suya karşı dayanıklılık sunuyor. Ayrıca askeri stadart olan 810G sertifikası, telefonun darbelere karşı da dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

LG VELVET TÜRKİYE FİYATI

Tüm bu özelliklere sahip LG Velvet'in neredeyse bir iPhone fiyatına satışa sunulduğundan bahsetmiştik. Telefonun ülkemizdeki fiyatı 7 bin 499 TL olarak açıklandı.

Telefonun yurt dışı fiyatı ise 734 dolar olarak belirlenmişti.