LG'den 480Hz oyuncu monitörleri geliyor

LG ve AU Optronics, 480Hz ekran yenileme hızına sahip oyuncu monitörlerini gelecek yıllarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ekran yenileme hızı olan tanımlanan "Hertz" (Hz) kavramı, ekranın saniyede kaç kez güncellendiğini bize gösterir.

Kullandığınız monitörün desteklediği Hz değeri ne kadar yüksek olursa, elde edeceğiniz görüntü de daha akıcı olur. Özellikle piyasaya çıkan pahalı oyuncu monitörlerinde bu rakam 165Hz veya 240Hz değerine kadar çıkabiliyor.

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörleri, gelecek yıllarda daha da gelişecek.

480HZ OYUNCU MONİTÖRLERİ GELİYOR

LG ve AU Optronics, 480Hz yenileme hızına sahip oyuncu monitörleri üzerinde çalışıyor. Gelen bilgilere göre, 2022 sonunda üretim bandına girecek monitörler, 2023 yılında piyasaya sürülecek.

Konseptin hayata gelmesine vesile olan Zisworks, 2017 yılında 480Hz yenileme hızını 540p çözünürlüğünde test etmişti.

480Hz paneller endüstri standartı olarak kabul edilen 24.5 inch ekranlarda 1080p çözünürlüğü için geliştiriliyor.

LG ayrıda, 480Hz yenileme hızı sunacak yeni monitörlerde daha gerçek siyah rengi verebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Ancak monitörler, televizyonlarda sıkça görmeye alıştığımız OLED teknolojisini kullanmayacak.

24-32 inç arasında gelmesi beklenen 480Hz monitörlerde IPS panellere yer verilecek.