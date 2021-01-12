LG'nin genişleyen ekranlı telefonu Rollable, bu yıl satışa çıkacak

Son zamanlarda eşi benzeri olmayan telefonlara odaklanan LG, genişleyebilen ekranlı LG Rollable modelini duyurdu.

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi LG, "Explore" ismini verdiği yeni projesiyle mobil ürünlerde bugüne kadar keşfedilmeyen yeni teknolojileri kullanıcılara sunmayı planlıyor.

Bu projenin ilk ürünü ise dönebilen T şeklindeki ekrana sahip LG Wing olmuştu. Çalışmalarına devam eden şirket, şimdi de genişleyebilen ekranlı LG Rollable modelini duyurdu.

LG, telefon hakkında şimdilik fazla detay paylaşmasa da bu ilginç modelin CES 2021 fuarında tanıtılması bekleniyor.

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, telefonun tablet görünümüne ulaşması için yukarıya doğru genişlediğini görüyoruz. Bu özellik, daha önce LG Rollable OLED televizyonlarında da karşımıza çıkan bir mekanizma sayesinde gerçekleşiyor.

2021'DE SATIŞA ÇIKACAK

Şimdiden oldukça merak uyandıran LG Rollable modelinin, şu anda devam eden CES 2021 fuarından sonra satışa çıkması bekleniyor.