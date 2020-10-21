LG'nin katlanabilir televizyonu, oldukça yüksek bir fiyatla satışa çıktı

LG'nin ilk olarak 2018'de duyurduğu katlanabilir televizyonu "LG Signature OLED R", dudak uçuklatan fiyatıyla Güney Kore'de satışa sunuldu.

Güney Koreli teknoloji devi LG, ilk olarak 2018 yılında düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) katlanabilir bir televizyon tanıtmış ve çalışan bir prototip sergilemişti.

LG Signature OLED R TV isimli yeni televizyon, yaklaşık 2 yıl süren aranın ardından Güney Kore'de satışa çıktı.

ALT PANELE GİZLENİP DIŞARI ÇIKABİLİYOR

LG Signature OLED R TV, katlanabilen ekranı sayesinde hemen altındaki panelin içine gizlenebiliyor ve buradan dışarı çıkabiliyor. Özellikle küçük alanlarda gayet kullanışlı olan televizyon, 65 inçlik 4K OLED ekrana sahip.





LG Signature OLED R TV, aynı zamanda "Line View" özelliği sayesinde tabandan çok az çıkarak dijital saat ve müzik kontrolü gibi işlevler için kullanılabiliyor.

Şu an için Güney Kore'de satışa sunulan LG Signature OLED R, 87 bin dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Katlanabilir televizyonun başka hangi pazarlarda satışa çıkacağı şu an için bilinmiyor, ancak TV'nin ülkemizdeki fiyatı 1 milyon liraya kadar çıkabilir.