Lilium, uçan taksilerini 2025 yılında kullanıma hazır hale getirecek

Hava taksileri geliştiren Alman firma Lilium, 2025 yılına kadar uçan araçlarda seyahati gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor.

Twitter’ın kurucu ortağı Ev Williams, Tencent ve Skype’ın kurucu ortağı Niklas Zennstrom ve birkaç girişim kurumu tarafından finanse edilen Münih merkezli genç bir girişim şirketi olan Lilium, elektrikli uçan hava taksisini geçtiğimiz yıl test etmişti.

Tamamen pilotsuz olarak uçabilen hava taksisi, bir helikopter gibi dikey olarak kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor.

Havacılık endüstrisi için uzun zamandır sorun olan dikey havalanma ve iniş ile beraber, hızlanma pistine duyulan ihtiyaç ortadan kalkacak ve bu da aracın şehir için kullanılabilmesini sağlayacak.

HEDEF 2025

Alman firma, 2025 yılına kadar uçan araçlarda seyahati gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor ve ABD'nin Florida eyaletinde bir de tesis kurmayı planlıyor.

Lilium'un hedefi, ülke genelinde çevre dostu bir bölgesel ulaşım ağı kurmak. Uçan taksi, 36 elektrikli motoru olmasına rağmen bir helikopterden çok daha sessiz çalışıyor.

Firmanın söylediğine göre hava aracı, sadece bir kamyon kadar ses çıkartıyor ve 400 metre yükseklikteyken sesi hiç duyulmuyor.

SAATTE 300 KM HIZ YAPIYOR

Toplamda 36 adet jet motora sahip uçan taksi, saatte 300 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve tam dolu batarya ile toplam 1 saat uçuş gerçekleştirebiliyor.

Eşsiz kanat tasarımı sayesinde uçuş esnasında maksimum gücünün sadece yüzde 10'unu kullanan hava aracı, toplamda 5 yolcu taşıma kapasitesine sahip

MİLYON DOLARLIK FON TOPLADI

Lilium, uçan taksi hizmetini 2025 yılına kadar yetiştirmek ve kendi üretim tesisini kurabilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, geçtiğimiz mart ayında topladığı 240 milyon dolara ek olarak, haziranda da 35 milyon dolar daha fon toplamayı başarmıştı.

35 milyon dolarlık fon; geçmişte SpaceX, Tesla, Spotify ve Airbnb'yi de destekleyen 112 yıllık İskoç yatırım şirketi Baillie Gifford'a ait.

Her ne kadar test uçuşları şu ana kadar mürettebatsız yapılmış olsa da Lilium bu araçların 2025 yılına kadar kullanılabilir olmasını hedefliyor.

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