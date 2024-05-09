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Liste değişti: İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

Liste değişti: İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar DxOMark tarafından yapılan testlerde, Huawei Pura 70 Ultra, en iyi kamera performansına sahip akıllı telefon seçildi ve zirvenin yeni sahibi oldu.