Liste değişti: İşte en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, 158 puan alan Honor Magic 6 Pro modelini zirveye yerleştirmişti.
Şirket, yeni yapılan testlerde ise Huawei Pura 70 Ultra modeline 163 puan vererek zirveyi değiştirdi.
Zirvenin yeni sahibi: Huawei Pura 70 Ultra
Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Huawei Pura 70 Ultra, listenin zirvesine yerleşerek en iyi kameralı telefon unvanına sahip oldu.
Pura 70 Ultra’da bulunan kamera sistemi, iç ve dış mekanlarda ve tüm ışık koşullarında neredeyse mükemmel performans gösterdi.
Huawei Pura 70 Ultra'nın arka kısmında 50 MP Ultra Parlak Teleskobik Kamera, 40 MP Ultra Geniş Açılı Kamera ve 50 MP Ultra Aydınlık Makro Telefoto Kamera yer alıyor.
En iyi kameraya sahip akıllı telefonlar
DxoMark puanlamasına göre en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde:
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