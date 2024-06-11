Listede sadece 2 telefon var: İşte yapay zeka alacak iPhone modelleri Apple, aylardır beklenen yapay zekâ duyurusunu Apple Intelligence ile gerçekleştirdi. Ancak bu özellikler birçok iPhone modeline gelmeyecek.

ensonhaber.com

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) dün akşam başladı ve iOS 18 ile birlikte birçok yeni özellik tanıtıldı.

Apple Intelligence (AI) olarak adlandırılan yapay zekânın özelliklerine sahip olacak iPhone modelleri ise oldukça kısıtlı.

Listede sadece 2 model var

Apple, yalnızca iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerine Apple Intelligence özellikleri geleceğini açıkladı.

Yapılan açıklama ile birlikte, en yeni iPhone 15 modeli dahil eski telefonlar bu özelliklerden faydalanamayacak.

Apple'a eleştiri var

Apple'ın en büyük rakibi Samsung, Galaxy S24 ile sunduğu yapay zeka özelliklerini üç yıl önce piyasaya sürülen Galaxy S21 serisine bile getirmişti.

Apple'ın ise henüz 9 ay önce tanıtılan iPhone 15 modelini bu özelliklerden mahrum bırakması, kullanıcılar tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

Apple Intelligence hangi yapay zeka özelliklerine sahip

Apple Intelligence, Siri'nin "akıllı" olmasını sağlayacak. Sesli asistan, artık çok daha iyi yanıt verebilecek.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre; yapay zekâ destekli iPhone'lar, artık bildirimleri önceliğe göre sıralayacak.

Kullanıcılar, Apple Intelligence özellikleri kapsamında yeni bir yazma yardımcısına sahip olacak.

Apple'ın yapay zekâsı, girdiğiniz bir metne uygun görüntüler oluşturacak. Üstelik bu görüntüler, diğer kişilerle de paylaşılabilecek.

Kullanıcılar, Mesajlar uygulamasında artık kendi benzersiz emojilerini oluşturabilecek.

Apple Fotoğraflar uygulaması da yapay zekâ özelliklerine sahip olacak. Kullanıcılar, bir görüntü üzerinde yapay zekâ destekli düzenlemeler yapabilecek.

Apple'ın yapay zekâsı, görüşmeler sırasında da çalışacak. Kullanıcılar, istedikleri bir telefon görüşmesini kayıt altına alıp, bu kaydın hızlı bir özetini oluşturabilecek.