Lityum fiyatları ikiye katlandı: Elektronik ürünlere zam yolda

Lityum materyaline olan aşırı talep nedeniyle üretim yetersiz kalmaya başladı. Lityum fiyatları, son zamanlarda ikiye katlandı.

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

Özellikle pandemi döneminde batarya temelli cihazlara aşırı ilgi, lityum madencilerini de sıkıntıya soktu.

FİYAT İKİ KATTAN FAZLA ARTTI

En büyük pazarlardan olan Çin’de, lityum karbonat materyalinin ton fiyatı yıl başından bu yana yüzde 276 artış göstererek 30 bin dolar civarına çıktı.

Elektrikli cihazlar için bataryaların yoğun olarak üretildiği Çin’de tedarikçiler, aylık veya üç aylık fiyat değişimi istiyor. Bu nedenle üreticiler, yeniden satış fiyatı belirliyor.

Lityum madenlerinin artırılmasına yönelik yeni projeler olmadığı için son zamanlarda arz sıkıntısı da yaşanıyor.

Lityum madeni bataryaların yanında cam, seramik ve eczacılık materyallerin üretiminde de kullanılıyor.

Oluşan sıkıntının, gelecek aylarda birçok elektronik ürüne zam olarak yansıyacağı ifade ediliyor.