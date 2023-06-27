Lityum-iyon bataryaların mucidi John Goodenough hayatını kaybetti Günümüzde her alanda kullanılan lityum-iyon bataryaların mucidi John Goodenough, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ensonhaber.com

Cep telefonlarından dizüstü bilgisayarlara kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller, küçük olmalarına rağmen sağladıkları yüksek kapasite ile dikkat çekiyor.

Aynı zamanda, elektrikli otomobillerin bataryalarında da kullanılan lityum, son zamanlarda talep patlaması yaşıyor.

Lityum-iyon bataryaların mucidinden kötü haber geldi

Günümüzde her alanda kullanılan lityum-iyon bataryaların mucidi John Goodenough, 100 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Dr. John Goodenough, günümüz telefonlarına, bilgisayarlarına, taşınabilir konsollarına ve arabalara güç veren lityum-iyon bataryaların geliştirilmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Uzun yıllar bilime yaptığı katkılar sonucu Goodenough, 2011 yılında US National Medal of Science, 2019 yılında ise Nobel kimya ödülünü kazanmıştı.

Lityum iyon bataryalardan önce tüm dünyada çinko-karbon bataryalar ve nikel kadmiyum bataryalar yaygındı.