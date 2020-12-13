Maaşları eksik yatan iPhone işçileri yönetim ofisini bastı

Wistron'un iPhone üretim tesisinde uzun süredir maaşları eksik yatan işçiler, yönetim ofisini basarak tepkilerini dile getirdi.

Apple, koronavirüsün ilk çıktığı günden beri birçok sorunla karşılaştı. Şirketin tedarikçileri, Çin'deki en büyük iPhone fabrikalarının kapatmak zorunda kaldı. Bunu, Apple'ın ülkedeki perakende mağazalarının kapatılması izledi.

Apple'ın Foxconn ile birlikte en büyük tedarik ortaklarından biri olan Wistron, salgın sürecinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle maddi zorluklarla uğraşmak zorunda.

İŞÇİLER YÖNETİM OFİSİNİ BASTI

Tayvan merkezli teknoloji devi Wistron tarafından işletilen Hindistan'daki iPhone üretim fabrikasında, maaşlarını alamayan işçiler yönetim ofisine girerek tepkilerini dile getirdi.

iPhone işçileri yönetim ofisini bastı









ŞİRKETE ZARAR VERDİLER

"Asya'nın silikon vadisi" olarak adlandırılan Bangalore'ya yaklaşık 60 km uzaklıkta olan Narsapura'daki tesiste gerçekleşen olayda, gece vardiyasını tamamladıktan sonra tesisten çıkan yaklaşık 2 bin işçi, şirketin mobilyalarını ve montaj birimlerini tahrip etmeye başladı ve ardından araçları ateşe vermeye çalıştı.

Ayrıca çekilen videolarda, bazı işçilerin üst düzey yöneticilerin ofisine saldırdığı da görülüyor.

Wistron, henüz olay hakkında yorum yapmasa da basına konuşan işçiler, olayın maaşların aksaması nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.





"MAAŞLAR SÜREKLİ DÜŞÜYOR"

Yerel basına konuşan işçiler, şirkete başladıkları sırada kendilerine vaat edilen miktarın ödenmemesine kızdıklarını belirtirken, The Times India'ya konuşan bir işçi, "Bir mühendislik mezununa ayda 21 bin rupi sözü verilirken, maaşı son aylarda 16 bin rupiye ve ardından 12 bin rupiye düşmüştü. Mühendislik dışı bölümlerden mezunların aylık maaşı 8 bin rupiye kadar geriledi." dedi.

Wistron, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı teklif ettikten sonra eyalet hükümetinden Narasapura sanayi bölgesinde 43 dönümlük bir arazi almıştı.

Buradaki fabrikada ağırlıklı olarak iPhone SE, Nesnelerin İnterneti (iOT) ürünleri ve biyoteknolojik cihazlar üretiliyor.

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