Dolar
7.6607
0.4629%
Euro
8.9083
0.0572%
Altın
1860.58
-0.3897%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.059
0.0222%
Bitcoin
81609.14
0.2012%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Makyajlı 2021 Hyundai i30 N tanıtıldı

    Hyundai, Avrupa ülkelerinde oldukça iyi satış rakamlarına ulaştığı i30 N modelini makyajladı. İşte 2021 Hyundai i30 N hakkında her şey.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Makyajlı 2021 Hyundai i30 N tanıtıldı

    Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, i30 modelinin daha performanslı sürümü i30 N'yi yeniledi.

    2021'in başlarından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak olan makyajlı i30 N, 2.0 litrelik turboşarjlı benzinli 4 silindirli motoru kullanmaya devam ediyor.

    Bu motor standart versiyonda eskiden olduğu gibi 250 beygir güç ile 353 Nm tork üretiyor. Fakat Performance Package adlı paket ile bu değerler 280 beygir güç ile 392 Nm tork değerlerine yükseltilebiliyor.

    Aracın bu paket ile 0-100 km/s hızlanma değeri de 5.9 saniye olarak belirtiliyor. Makyajsız i30 N Performance Package'da ise bu değer 6.1 saniyeydi.

    hyundai

    8 İLERİ ŞANZIMANLA GELİYOR

    Yeni Hyundai i30 N, firmanın yeni 8 ileri çift kavramalı ıslak tip şanzımanını da beraberinde getiriyor. Bu şanzıman, aynı zamanda 2021 Veloster N'de de görev yapacak. Ancak isteyen müşteriler, bu araçları 6 ileri manuel şanzıman ile de satın alabilecek.

    Makyajlı güncel i30 N'nin iç mekanına baktığımızda, kabinde Hyundai'nin "Performans Mavisi" dediği açık mavi renkte dikişler, metal pedallar ve süet ile deri gibi kaliteli malzemeler göze çarpıyor.

    hyundai i30n

    Araçta standart olarak Michelin'in Pilot Super Sport lastikleri gelirken, opsiyonel Performance Package paketiyle 19 inç'lik hafif jantlar ve Pirelli P-Zero lastikler geliyor. Aracın ön fren diskleri de eskisine göre biraz büyümüş durumda.

    Aynı zamanda i30 N'nin güvenlik donanımlarını artırmayı da ihmal etmeyen Hyundai. araçta yayaları da algılayabilen ön çarpışma uyarıcısı ve engelleyicisi, şerit takip asistanı, kör nokta çarpışma uyarıcısı ve engelleyicisi, arka çapraz trafik uyarısı gibi birçok güvenlik donanımı ekledi.

    hyundai i30n

    Hyundai, makyajsız i30 N modelini ülkemize getirmemiş ve yalnızca Avrupa ülkelerinde satışa sunmuştu. Bu nedenle yeni modelin ülkemize gelip gelmeyeceği ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.

    hyundai i30n

    hyundai i30n

    Kaynak: Motor1 Türkiye


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir