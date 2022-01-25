Mark Zuckerberg: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarını inşa ediyoruz

Mark Zuckerberg, Meta'nın dünyanın en hızlı süper bilgisayarını inşa ettiğini söylüyor.

Birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar; çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılıyor.

Son zamanlarda şirketler ve ülkeler, süper bilgisayarlara daha fazla yatırım yapmaya başladı.

META, EN HIZLISINI GELİŞTİRİYOR

Geçtiğimiz aylarda adını "Meta" olarak değiştiren ve sanal evrenlere daha fazla yatırım yapmaya başlayan Facebook, dünyanın en hızlı süper bilgisayarını geliştiriyor.

Mark Zuckerberg, fiziksel ve dijital dünyayı sanal ve artırılmış gerçeklik yoluyla harmanlayan bir kavram olan metaverse teknolojisinin, büyük bir bilgi işlem gücü gerektirdiğini söyledi.

Meta tarafından "AI Research SuperCluster (RSC)" olarak adlandırılan süper bilgisayar, Mark Zuckerberg'e göre şimdiden dünyanın en hızlı beşinci bilgisayarı oldu.

Zuckerberg, "Meta veri deposu için inşa ettiğimiz deneyimler muazzam bir bilgi işlem gücü gerektiriyor ve RSC, trilyonlarca örnekten öğrenebilen, yüzlerce dili anlayabilen ve daha fazlasını yapabilen yeni yapay zeka modellerini mümkün kılacaktır." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka sistemleri, beynin temel mimarisini bilgisayar düzeyinde taklit eder ve çok büyük miktarda veriyi işleyebilir. Facebook, Instagram ve WhatsApp mesajlaşma servisinin sahibi olan Meta, günlük 2,8 milyar kullanıcısından önemli miktarda veri üretiyor.

Meta araştırmacıları, binlerce işlemciden oluşan ve açıklanmayan bir yerde bulunan RSC'nin, platformlarındaki zararlı içeriğin belirlenmesine de yardımcı olacağını söyledi.