Mark Zuckerberg, Hawaii'den 2 bin 427 dönümlük arazi satın aldı

Sosyal medya devinin CEO'su, 53 milyon dolarlık satın alma işlemiyle toprağını genişletti.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Hawaii'den toprak satın almaya devam ediyor.

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 53 milyon dolara (yaklaşık 440 milyon TL) 2 bin 427 dönümlük bir arazinin daha sahibi oldu.

"TOPRAK GÜVENİLİR ELLERDE"

Kauai'deki Larsen Plajı'nda bulunan arsanın satın alınması işlemi, kâr amacı gütmeyen Waioli Corporation'dan gerçekleştirilirken, plaja giden yolun satış kapsamında bulunmadığı ve halka açık olacağı kaydedildi.

Waioli Corporation Başkanı Sam Pratt, "Lepeuli ahupua'a" olarak bilinen araziye ilişkin, "Bu toprağın Mark'la Priscilla'nın güvenilir ellerinde olacağını ve onların bugün ve gelecekte Lepeuli'nin sorumluluk sahibi yöneticileri olarak hareket edeceğini biliyoruz." dedi.

5 BİN 259 DÖNÜM

Son işlemle birlikte Mark Zuckerberg'ün Hawaii'de sahip olduğu arazinin büyüklüğü 5 bin 259 dönüme çıkmış oldu.

Insider'a açıklama yapan Zuckerberg ve eşi Chan, toprağın devam eden korumasının kendilerine emanet edildiği için minnettar olduklarını söyledi.

Açıklamada, "Çiftliğimizde ve çevresindeki alanlarda korumayı teşvik etmek, sürdürülebilir tarım üretmek ve yerel yaban hayatını korumak için bir dizi topluluk ortağıyla yakın bir şekilde çalışıyoruz ve bu çabayı önümüzdeki aylarda Lepeuli'ye taşımayı dört gözle bekliyoruz." denildi.

YEREL HALKI KIZDIRDI

121 milyar dolarlık servete sahip çift, 2014'ten beri Kauai'nin sakinleri konumunda bulunuyor.

Ancak, ikilinin bölgedeki varlığı yerel halkı rahatsız ediyor. 2016'da Zuckerberg, "otoyol ve yol gürültüsünü azaltmak" amacıyla mülkünün etrafına yaklaşık 2 metrelik duvar inşa ederek komşularını kızdırmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Bir yıl sonra Zuckerberg, arazisindeki parseller üzerinde yasal mülkiyet iddiasında bulunan Hawaiili ailelere dava açmış, onların topraklarını satmaya zorlamıştı. Ancak bölge sakinleri hareketi "yeni sömürgecilik" olarak nitelendirmişti.

Zuckerberg, Chan ve kendisinin "bunu düzeltmek, toplulukla konuşmak ve daha iyi bir yaklaşım bulmak" istediğini söyleyerek davayı geri çekmiş, halktan özür dilemişti.