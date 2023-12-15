Mark Zuckerberg okyanusun ortasına gizli sığınak inşa ediyor: Amaç kıyamet sonrası hayatta kalmak! Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Hawaii'de devasa bir yer altı sığınağı planlarıyla birlikte 100 milyon dolarlık geniş bir yerleşke inşa ediyor.

ensonhaber.com

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in, Hawaii'de devasa bir yer altı sığınağı planlarıyla birlikte 100 milyon dolarlık geniş bir gizli sığınak inşa ettiği ortaya çıktı.

WIRED araştırması, projenin gerçek boyutunu ve yerel topluluk üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.

Hawaii'deki Kauai adasının kuzeydoğu tarafı boyunca uzanan otoyolda, Kapaa ve Hanalei turizm merkezleri arasındaki sakin bir çiftlik arazisinde, devasa, gizli bir inşaat projesi devam ediyor.

1,8 metrelik bir duvar, projenin önüne bir set çekiyor ve yakındaki yoldan görülmesini engelliyor.

Görevliler nöbet tutuyor

Güvenlik görevlileri giriş kapısında nöbet tutuyor ve çevredeki plajlarda ATV'lerle devriye geziyor. Kamyonetler girip çıkıyor, inşaat malzemelerini taşıyor ve yüzlerce işçiyi buraya getirip götürüyor.

Bu projede çalışan hiç kimsenin, inşa ettikleri şey hakkında konuşmasına izin verilmiyor. Marangozlardan elektrikçilere, boyacılardan güvenlik görevlilerine kadar hemen hemen herkes, katı bir gizlilik sözleşmesine bağlı kalmak zorunda.

Çok sayıda işçi, sosyal medyada paylaşımda bulunan meslektaşlarının projeden çıkarıldığını gördüklerini veya duyduklarını iddia ediyor.

Kaynaklar, sahadaki farklı inşaat ekiplerinin ayrı projelerde görevlendirildiğini ve işçilerin işleri hakkında diğer ekiplerle konuşmasının yasak olduğunu söylüyor.

Mark Zuckerberg, söz konusu araziyi 2014 yılında satın aldı. WIRED tarafından görülen kamu kayıtları ve mahkeme belgelerinin yanı sıra, projeyle ilgili birkaç kişiyle yapılan röportajlar, o zamandan bu yana yaklaşık 1.400 dönümlük yerleşkenin planlanması ve inşasının gizlilik içinde saklandığını gösteriyor.

Yer altı sığınakları olacak

Koolau Çiftliği olarak bilinen mülk, planlama belgelerine göre 5.000 metrekarelik bir yer altı sığınağı içerecek, kendi enerji ve gıda kaynaklarına sahip olacak ve arazi satın alma fiyatlarıyla birleştirildiğinde maliyeti 270 milyon doları aşacak.

Kısmen tamamlanmış olan dev sığınak, toplamda en az 30 yatak odası ve 30 banyoya sahip olacak.

Birden fazla asansör, ofis, konferans odası ve endüstriyel büyüklükte bir mutfak içeren toplam taban alanı, profesyonel bir futbol sahasıyla karşılaştırılabilecek iki konak etrafında toplanıyor.

Planlar, iki merkezi konağın, yaşam alanı, mekanik oda ve merdivenle erişilebilen bir kaçış kapısı içeren 5.000 metrekarelik yer altı sığınağına ayrılan bir tünelle birleştirileceğini gösteriyor.

Kompleksin kapılarının çoğunun tuş takımıyla çalıştırılması veya ses geçirmez olması planlanıyor.

WIRED tarafından incelenen kaynaklara ve planlama belgelerine göre yerleşke, kendi su deposuna sahip olacak ve tarım alanları sayesinde kendi yiyeceğini kendisi üretecek.

Kıyamet sonrası için inşa edilen Mark Zuckerberg'in malikânesinde bazı sahte kapılar da bulunacak. Bu kapılar, hiçbir yere açılmayacak. Kapıların amacı ise olası saldırıla karşı hedef şaşırtmak.

Ayrıca binaya giriş kapılarının patlamaya dayanıklı olacağı da gelen bilgiler arasında. Çalışanlar herhangi bir bilgi vermedikleri için projeyle ilgili daha fazla bilgi bulunmuyor.