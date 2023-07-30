Mark Zuckerberg onayladı: Threads kullanıcı kaybetmeye devam ediyor Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Thread'in gittikçe daha fazla kullanıcı kaybettiğini doğrulayan açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kıran ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşan uygulama, son haftalarda giderek daha fazla kullanıcı kaybetmeye başladı.

Mark Zuckerberg doğruladı

Paylaşılan yeni veriler, platformun hızla kazandığı ivmeyi yine hızla kaybetmeye başladığını ortaya koydu. Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda. Açıldığında platforma üye olan 10 kişiden 7'si bir daha geri gelmedi.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Thread'in gittikçe daha fazla kullanıcı kaybettiğini doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Mark Zuckerberg'den yapılan açıklamaya göre, Threads piyasaya sürüldükten sonra kullanıcı sayısında önemli bir düşüş yaşadı.

Threads'in kullanıcılarının yarısından fazlası, piyasaya sürüldükten sonraki haftalar içinde metin tabanlı uygulamayı kullanmayı bıraktı.

Mark Zuckerberg, elde tutma oranının beklenenden daha iyi olmasına rağmen "mükemmel olmadığını" söyledi.

Zuckerberg normal karşılıyor

Bu düşüşü normal olarak değerlendiren Meta CEO'su, masaüstü erişimi ve arama gibi daha fazla özellik eklendikçe elde tutma oranının artmasını beklediğini söyledi.

Meta yöneticileri, şimdilerde Threads'e olan ilgiyi artırmanın peşinde. Meta'nın baş ürün sorumlusu Chris Cox, kullanıcıları geri gelmeye ikna etmek için Instagram'da önemli Threads'leri görüntülemek gibi yöntemler kullanacaklarını söyledi.

Kullanıcı etkileşimindeki düşüşün en büyük nedenlerinden birisi olarak, Threads’te henüz Twitter’daki önemli özelliklerin olmaması gösteriliyor.

Örneğin bir gündem akışı ya da herhangi bir ifadeyi aratarak ilgili paylaşımlara ulaşma gibi Twitter’ın sunduğu imkanlar Threads’te yok. Şu an için uygulama Instagram’ın yazılı versiyonundan farklı özellikler sunmuyor.

Platformu kullanmaya devam eden kullanıcıların burada geçirdikleri süre de 20 dakikadan 10 dakikaya kadar geriledi.