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    Mark Zuckerberg: WhatsApp, iMessage'dan daha güvenli

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın, Apple'ın mesajlaşma hizmeti iMessage'den daha güvenilir olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:40
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    Mark Zuckerberg: WhatsApp, iMessage'dan daha güvenli

    WhatsApp'ın geçtiğimiz yıl şubat ayında açıkladğı yeni gizlilik sözleşmesiyle verileri Facebook ile paylaşacak olması, oldukça konuşulmuştu.

    Son zamanlarda WhatsApp ile ilgili gizlilik endişeleri artarken, Meta CEO'su Mark Zuckerberg kendi uygulamasını savundu.

    "WhatsApp, iMessage'dan daha güvenli"

    Meta CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın, Apple'ın mesajlaşma hizmeti iMessage'den daha güvenilir olduğunu söyledi.

    Zuckerberg, WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesi sayesinde gizliliğin iMessage’dan daha iyi olduğunu ileri sürdü.

    whatsapp

    Geçen yıl sohbet yedeklerine bile uçtan uca şifreleme özelliğinin geldiğini hatırlatan Zuckerberg, bu özelliğin hala iMessage'da olmadığını belirtti.

    Geçtiğimiz günlerde ise Telegram CEO'su Pavel Durov, WhatsApp'ın 13 yıldır insanları gözetlediğini söylemişti.


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