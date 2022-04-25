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    Mark Zuckerberg’in metaverse takıntısı

    Metaverse dünyasına kendisini kaptıran Mark Zuckerberg'den Facebook çalışanları şikayetçi.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 10:50
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    Mark Zuckerberg’in metaverse takıntısı

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

    Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

    Çalışanlar şikayetçi

    Meta çalışanları, Mark Zuckerberg'in metaverse konusunu takıntı hale getirdiğini ve tek konuşmak istediği şeyin bu olduğunu söylüyor.

    Şirket, geçen yıl metaverse projelerini yöneten Reality Labs segmentinde 10 milyar dolar kaybetti. Bu yıl da benzer harcama yapacak olan Meta, çalışanlardan tepki alıyor.

    Yakın zamanda işten ayrılan başka bir çalışan, şimdiye kadar metaverse için çok fazla para harcandığını, ancak insanlara gösterilecek çok az şeyin olduğunu söyledi.

    harcanan bu kadar çok para için şimdiye kadar gösterilecek çok az şey var: “Hâlâ dokunulacak veya bakılacak çok şey yok, çok daha az kullanım var.”

    Hâlâ şirkette çalışan bir kişi, “Temelde düzensizlik ve endişe yaratıyor. İnsanlar ne üzerinde çalışacaklarını gerçekten bilmiyorlar, çünkü hâlâ tutarlı bir strateji yok.” diyerek Zuckerberg’in yeni takıntısının şirketin işleyişini nasıl etkilediğini anlatıyor.

    metaverse


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