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    Mark Zuckerberg'in serveti metaverse yüzünden eriyor

    Meta'nın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklamasının ardından hisseler yüzde 20 düştü. Mark Zuckerberg, bu yıl servetinin yüzde 61'ini kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 10:47
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    Mark Zuckerberg'in serveti metaverse yüzünden eriyor

    Şimdiye kadar birçok gizlilik sorunuyla karşı karşıya kalan sosyal medya platformu Facebook, sanal gerçeklik evrenine adım atmış ve çatı şirketinin adını "Meta" olarak değiştirmişti.

    Şirket CEO’su Mark Zuckerberg, metaverse evrenindeki çalışmalar için oldukça yoğun bir mesai harcıyor.

    Mark Zuckerberg'in serveti eriyor

    Meta'nın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıklamasının ardından hisseler yüzde 20 düştü. Mark Zuckerberg, bu yıl servetinin yüzde 61'ini kaybetti.

    Zuckerberg, şu anda 48,9 milyar dolar servet ile dünyanın en zengin 23'üncü kişisi. Meta CEO'su, 2022'ye 125 milyar dolarlık bir servetle başlamıştı.

    metaverse

    Meta yatırımcıları, Zuckerberg'in metaverse inadına dair endişelerini sık sık dile getiriyor. Yatırımcılar, metaverse yerine şirketin daha kârlı işlere odaklanmasını istiyor.

    Öte yandan Meta, basın açıklamasında metaverse biriminin 2023'te para kaybetmeye devam etmesini beklediğini söyledi.

    Çalışanlar bile şikayetçi

    Meta çalışanları, Mark Zuckerberg'in metaverse konusunu takıntı hale getirdiğini ve tek konuşmak istediği şeyin bu olduğunu söylüyor.

    Yakın zamanda işten ayrılan başka bir çalışan, şimdiye kadar metaverse için çok fazla para harcandığını, ancak insanlara gösterilecek çok az şeyin olduğunu söyledi.


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