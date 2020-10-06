Mars, ekim ayı boyunca belirgin bir şekilde gözlemlenebilecek: Mars nasıl izlenir?

Mars, ekim ayı boyunca belirgin bir şekilde gözlemlenebilecek: Mars nasıl izlenir?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın Dünya'ya en yakın konuma geleceğini ve bu sayede geceleri Dünya'dan görüleceğini açıkladı.

NASA ve SpaceX gibi şirketler, gelecekte Mars'a insanlı sefer düzenleyerek orada bir yerleşim yeri kurmayı ve yaşama dair kanıt aramayı planlıyor. Ayrıca gezegene gönderilen ve gelecekte gönderilecek araçlar da yaşama dair izleri arayacak.

Her ne kadar Mars'taki yaşamı şimdilik gözlemleyemesek de gezegenin kendisini çıplak gözle seyretme şansımız var.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ekim ayı boyunca Mars’ın Dünya'ya en yakın konuma geleceğini ve bu sayede geceleri dünyadan görüleceğini duyurdu..

NASA, 15 yılda bir rastlanan bu gökyüzü olayında Mars’ın dolunayla karıştırabileceğini ifade etti.

MARS DÜNYA'DAN NASIL GÖZLEMLENİR

Mars, 6 Ekim (bugün) tarihinde Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Kızıl gezegenin Dünya’ya bir sonraki yakın konumu ise 2035 yılında gerçekleşecek.

Mars'ı çıplak gözle izlemek için, ekim ayı boyunca her akşam doğu tarafına doğru bakın. Gezegenin biraz kızıla çalan rengi, onu diğer yıldızlardan ayırt etmenizi sağlayacak.

Aynı zamanda Ay'ı gördüğünüzde, kafanızı hemen sağ üst tarafa çevirin, mutlaka Mars'ı göreceksiniz. Bulunduğunuz konumda yine de Ay ve Mars'ı gözlemleyemiyorsanız, ne zaman hangi konumda olacaklarını Stellarium programıyla tespit edebilirsiniz.

Bunu yapabilmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

1- Öncelikel stellarium-web.org adresine gidin ve konumunuza izin verin. Fare yardımıyla yönünüzü doğu (E) yönüne çevirin. Daha sonra ekranın hemen sağ alt kısmında bulunan zamanlayıcıya tıklayın.

2- Zamanlayıcıya tıkladıktan sonra ortadaki noktayı sağa ve sola kaydırarak saati ileriye veya geriye alın. Bu sayede Ay ve Mars'ın anlık hareketini ve konumunu gözlemleyebilirsiniz.