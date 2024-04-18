Mars helikopteri son mesajını gönderdi: Artık uçamayacak 2021 yılında başka bir gezegende uçan ilk araç olan Mars helikopteri Ingenuity, uçuş günlerine resmen son verdi.

ensonhaber.com

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu Nisan 2021'de gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

Ingenuity bir daha uçamayacak

NASA'nın başka bir gezegende uçuş gerçekleştiren ilk aracı olan Ingenuity, son kez veri aktarımı gerçekleştirdi.

Beklenenden uzun bir süre uçuş görevi gerçekleştiren helikopter, geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir kazanın ardından artık uçamayacak.

Aracın geriye kalan bileşenlerinin çoğu hala çalışabilir durumda olduğu için gelecekteki kaşiflerde çevredeki verileri toplamak üzere bir monitör olarak kullanılmaya devam edilecek.

Başlangıçta kısa vadeli bir teknoloji deneyi olarak tasarlanan Ingenuity, Mars'ta üç yıl boyunca 72 uçuş gerçekleştirdi.

85 milyon dolarlık araç, 18 km yol katederek iki saatten fazla uçuş süresi biriktirdi. NASA'ya göre bu, planlanandan 14 kat daha fazla.