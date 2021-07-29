Mars kabuğunun derinliği ve çekirdeğinin boyutu ilk kez hesaplandı

Mars kabuğunun derinliği ve çekirdeğinin boyutu ilk kez hesaplandı

NASA'nın InSight uzay aracı, 2018'den bu yana Mars depremlerinden elde edilen verileri kullanarak, Mars'ın kabuğunun derinliğini ve çekirdeğinin boyutunu ölçtü.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, güneş panellerinin tozla kaplanması nedeniyle geçtiğimiz nisan ayında görevlerini durdurmuştu.

MARS DEPREMLERİ KAYDEDİLDİ

Araçta bulunan "İç Yapı için Sismik Deney" (SEIS) cihazı, Mars'ın yüzeyinde bulunan ve binlerce kilometre ötedeki sismik olayları tespit etti ve 733 farklı Mars depremi kaydetti.

DERİNLİK VE ÇEKİRDEK BOYUTU HESAPLANDI

Söz konusu deprem verilerini analiz eden bilim insanları, Mars kabuğunun 20 ile 37 kilometre kalınlığında olduğunu hesapladı. Kabuğun altında, 1.820 kilometre yarıçapa sahip olduğu ortaya çıkan Mars çekirdeğine kadar yaklaşık 1.560 kilometre boyunca uzanan manto tabakası da bulunuyor.

Bununla birlikte uzmanlar, Mars’ın yer kabuğunun da yaklaşık 35 kilometre kalınlığında olduğunu hesapladı.

Çalışmanın diğer önemli bir bulgusu ise Mars çekirdeğinin eridiğinin gözlemlenmiş olması. Daha önce birçok bilim insanı, Kızıl Gezegen’in çekirdeğinin hala sağlam olduğunu tahmin ediyordu.