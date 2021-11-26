Mars yüzeyinin altındaki yapılar ortaya çıktı

NASA'nın Mars'taki uzay aracı InSight, gezegen yüzeyinin metrelerce altında volkanik yapılar keşfetti.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, yeni yapılar keşfetmeye devam ediyor.

VOLKANİK YAPILAR BULUNDU

NASA'nın Mars'taki aracı, gezegen yüzeyinin metrelerce altında volkanik yapılar tespit etti.

Gezegenin Elysium Planitia adı verilen ovasındaki uzay aracı, yüzeyin yaklaşık 200 metre altını haritalandırdı ve kurumuş lav akıntılarının izlerini buldu. Bilim insanları, Mars yüzeyinin bu kadar altını ilk kez gördüklerini belirtiyor.

InSight'ın oluşturduğu yeni haritada, 30 ila 75 metre derinlikte volkanik kayaların arasına sıkışmış tortul kayaçlardan oluşan bir tabaka da ortaya çıktı.

Bu veiler; Mars'ın nasıl oluştuğu, zaman içinde nasıl geliştiği ve bugün hala var olan jeolojik özelliklere dair önemli ipuçları sunabilir.

Bilim insanlarına göre, Mars milyarlarca yıl önce volkanik açıdan çok aktif bir gezegendi. Örneğin kızıl gezegen, Güneş sistemindeki bilinen en büyük yanardağ olan Olympus Mons'a ev sahipliği yapıyor.