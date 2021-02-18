Mars'a inmeye saatler kala NASA'dan yeni bir Salda Gölü paylaşımı geldi

NASA'nın Perseverance aracı, saatler sonra Mars'a iniş gerçekleştirecek. NASA, aracın ineceği Jezero Krateri ile Salda Gölü'ndeki benzerliğe bir kez daha vurgu yaptı.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat'ta (bugün) kızıl gezegene iniş gerçekleştirecek.

Kameralar ile donatılmış küçük bir Mars helikopterinin eşlik ettiği araç, Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak.

NASA, YİNE SALDA GÖLÜ'NÜ PAYLAŞTI

NASA, daha önce aracın iniş yapacağı Mars'taki Jezero Krateri ile Salda Gölü'nün benzediğini belirterek bilimsel araştırma yapacaklarını açıklamıştı.

Twitter'dan yeni bir fotoğraf daha paylaşan NASA, Salda Gölü ile Jezero Kraterinin uydu görüntülerine yer verdi. Paylaşılan gönderide, "Kratere kimse ayak basmadı, ancak Salda Gölü sayesinde ne bekleyeceğimize dair bazı fikirlerimiz var. #Turkey" ifadeleri kullanıldı.

NASA'nın web sitesinde ise NASA uzmanlarının Salda Gölü'nde yaptığı çalışmaların sonuçları açıklandı. Araştırmaya ilişkin Salda Gölü'nden su altı mikrobiyalitleri, eski mikrobiyalitlerin açıkta kalan adası, alüvyon yelpazesi, eski ve yeni mikrobiyalitler, tortul yüzeyleri gibi birçok fotoğraflara da yer veriliyor.

"TÜRKİYE'DEKİ GÖL, BİZE MARS'I ANLATABİLİR"

NASA, yaptığı çalışmayı "Türkiye'deki göl, bize Mars'ı anlatabilir" başlığıyla duyurdu. Çalışmadan önce çıkan bilgiler ise şu şekilde:

"Perseverance aracı, 18 Şubat 2021'de Mars'taki Jezero Krateri'ne tarihi bir iniş yapacak. Araç, bölgeyi araştıracak ve Dünya'ya geri göndermek için kaya örnekleri toplayacak.

Kraterin içine şimdiye kadar hiçbir insan ayak basmamış olsa da araştırmacılar Dünya'daki benzer bir manzara sayesinde ne bekleyeceklerine dair bazı fikirlere sahipler: Salda Gölü.

Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak her iki havza da benzer mineraloji ve jeoloji yapısına sahip.

"DÜNYADA TEK GÖL"

Aslında Salda Gölü, bir zamanlar bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Mars'taki Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve biriktirme özellikleri (deltalar) içeren dünyadaki bilinen tek göldür."





Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, ilk olarak 2019 yılında Salda Gölü'ne giderek derin bir inceleme başlatmıştı.

NASA'nın Salda Gölü ile ilgili bilimsel çalışmasının sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.