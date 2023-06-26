Mars'ı hiç böyle görmediniz! İşte ultraviyole ışıkta Mars mevsimleri Mars'ın yeni ultraviyole fotoğrafları, gezegenin değişen mevsimlerinin çarpıcı görüntülerini sunuyor.

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NASA'nın Mars kaşif aracı MAVEN, Mars'taki değişen atmosferi gözler önüne sermek amacıyla bir dizi fotoğraf çekti.

NASA'nın MAVEN uzay aracını kullanan gök bilimciler, kızıl gezegeni Temmuz 2022'de, güney yarım kürenin güneşe en yakın olduğu yaz mevsiminde ve ardından Ocak 2023'te fotoğrafladı.

MAVEN'in Görüntüleme Ultraviyole Spektrografı (IUVS) cihazı, görünür spektrumun dışında, 110 ila 340 nanometre arasındaki dalga boylarını ölçüyor.

Fotoğrafların mor alanları Mars atmosferindeki ozonu, beyaz ve mavi alanlar ise gezegenin gökyüzündeki bulutları veya pusları temsil ediyor. Yeni görüntülerde, gezegenin yüzeyi bronz veya yeşil görünüyor.

Gezegen daha kolay incelenecek

NASA araştırmacıları, gezegeni ultraviyole dalga boylarında görüntüleyerek, Mars atmosferi hakkında fikir edinebilir ve yüzey özelliklerini dikkate değer şekillerde görebilirler.

Temmuz 2022'de çekilen aşağıdaki görüntü, Mars'ın en derin kraterlerinden biri olan ve gezegenin sol alt kısmına yakın olan Argyre Havzası'nı gösteriyor.

Krater atmosferik pusla dolu görünürken, gezegenin sol üst köşesine yakın Valles Marineris'in derin kanyonları bulutlarla dolu görünüyor.

Yazın artan sıcaklıklar, güney kutup buzullarının büzülmesine neden olur, bu da karbondioksit salar ve atmosferin daha kalın olmasına neden olur.

Gezegenin atmosferik gazlarını incelemek için Kasım 2013'te fırlatılan MAVEN, yılın bu zamanında Mars'tan artan hidrojen kaybı da tespit etti; bu, muhtemelen su buharını çok yüksek irtifalara çıkaran toz fırtınalarının bir sonucu.