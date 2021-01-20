Mars'ın dönerken yalpaladığı ortaya çıktı

Bilim insanları, Dünya'dan sonra Mars'ın da kendi etrafında dönerken topaç gibi yalpaladığını keşfetti.

Yıllardır Mars hakkında çalışmalar yürüten bilim insanları, bu gizemli gezegen hakkında her geçen gün yeni bilgilere ulaşıyor.

Bilim insanları, Dünya'dan sonra ilk kez bir gezegenin kendi etrafında dönerken yalpaladığını keşfetti.

İlk olarak Dünya'da gözlemlenen ve Chandler yalpası diye bilinen sallanma hareketinin Mars'ta da yaşandığı ortaya çıktı.

CHANDLER YALPASI NEDİR

1810'da bilim insanı Seth Chandler tarafından keşfedilen ve bu nedenle onun ismini taşıyan Chandler yalpası, kendi etrafında dönen cisim tamamen küre şeklinde olmadığında ortaya çıkıyor. Bu durum, gezegenin dönüşünü etkiliyor ve hızını kaybettikçe sallanan bir topaç gibi hareket etmesine neden oluyor.

MARS 10 CM SALLANIYOR

Mars'ın hareketini inceleyen bilim insanları, gezegenin belirli bir döngü içerisinde, 10 santimetre kadar sallandığını tespit etti.

Bulgular, gezegenin kutuplarının yaklaşık 207 günde bir, dönme ekseninden 10 santimetre uzaklaştığını ortaya koydu.

Dünya'da gözlemlenen Chandler yalpası ise gezegenin kutuplarının, merkezden 3 ila 6 metre uzaklaşmasıyla sonuçlanıyor ve bu hareket yaklaşık 433 günlük bir döngü içinde tekrar ediyor.

MARS'TAKİ YALPANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Dünya'nın kalın bir okyanus ve atmosfer tabakası var. Okyanus tabanındaki ve atmosferdeki basınç dalgalanmaları nedeniyle söz konusu yalpalama meydana geliyor.

Ancak Mars'ta, Dünya'dakine benzer özellikler bulunmuyor. Bu nedenle gezegendeki yalpa hareketinin nasıl meydana geldiği şimdilik bir sır.