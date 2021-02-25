Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos, parçalanma sonucunda ayrıldı

Yeni yapılan bir çalışmada, geçmişte bir bütün olan Phobos ve Deimos'un, başka bir cismin çarpması sonucu parçalanarak ayrılmış olabileceği ortaya çıktı.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nden Emir Hüseyin Bagheri liderliğinde yapılan çalışma, Mars'ın uyduları olan Phobos ve Deimos'un geçmişine ışık tuttu.

Gök bilimciler, Dünya'nın uydusu Ay'ın aksine biçimsizlikleri nedeniyle patatese benzetilen Phobos ve Deimos'un, bu şekillerinin ardında yatan gerçeği araştırmak için Mars'ın uydularının zaman içindeki yörüngelerinin izini süren simülasyon çalışmaları yaptı.

GEÇMİŞTE TEK BİR CİSİMDİ

Çalışmanın sonucuna göre geçmişte bir bütün olan iki uydu, başka bir cismin çarpması sonucu parçalanarak iki ayrı cisim haline geldi.

Uyduların yörüngelerinin tespitinde dijital zaman makinesi gibi hareket eden simülasyonlar, Phobos ve Deimos'un yörüngelerinin bir zamanlar kesiştiğini, dolayısıyla uyduların geçmişte tek bir cisim olabileceğini ortaya koydu.

Mars'ın uyduları Phobos'un çapı 22, Deimos'unki 12 kilometre. Dünya'nın uydusu Ay'ın çapı ise 3 bin 474 kilometre.

Çalışmanın ayrıntıları Nature Astronomy dergisinde yayımlanırken, Emir Hüseyin Bagheri, "Phobos ve Deimos, Mars'ın kayıp Ay'ının kalıntıları." dedi.