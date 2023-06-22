Mars'ta bir yıl ne kadar sürer Mars’ın Güneş çevresindeki bir turu, bizde olduğunun aksine 365 gün değil, 687 “Dünya günü” sürer. Yani, Bir Mars yılı neredeyse iki Dünya yılına denktir.

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Mars, Güneş sisteminin dördüncü gezegeni olup, Dünya dışında yaşamın olabileceği potansiyeliyle büyük ilgi çekmektedir.

Mars'ı anlamak için, gezegenin dönüş süresi ve yıl uzunluğu gibi temel özelliklerini bilmek önemlidir. Bu haberimizde, Mars'ın bir yılının ne kadar sürdüğüne göz atacağız.

Mars'ta bir yıl ne kadar sürer

Mars'ın bir yılı, dünya yılına göre daha uzundur. Mars'ın yıl süresi, Dünya'dan farklı bir yörünge süresi nedeniyle yaklaşık 687 Sünya günüdür. Bu süre, Mars'ın Güneş etrafındaki tam bir turunu tamamlaması için gereken süreyi ifade eder.

Mars'ın Güneş etrafındaki dönme süresi, Dünya'daki dönme süresine göre biraz daha uzundur. Dünya'da bir gün 24 saat sürerken, Mars'ta bir gün yaklaşık olarak 24 saat 37 dakika kadar sürmektedir.

Bu bilgi ilk olarak, 1877 yılında Giovanni Schiaparelli adlı İtalyan astronom tarafından Mars'ı incelemek için kullanılan teleskopla gözlemler yaparak elde edilmiştir.

Daha sonra bu sonuçlar, 1965 yılında Mariner 4 adlı uzay aracının Mars'a gerçekleştirdiği uçuş sırasında elde edilen verilerle doğrulanmıştır.