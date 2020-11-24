Mars'ta dev sel izleri keşfedildi

Curiosity aracından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, Mars yüzeyinde devasa sellerin izlerine rastladı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Curiosity aracından elde edilen verileri inceleyen bilim insanları, Mars’ın ekvatorunda bulunan Gale Krateri’nde dört milyar önce inanılmaz büyüklükte seller yaşandığını ortaya çıkardı.

Kızıl Gezegen’de devasa sellerin yaşandığı bilgisine; Jackson State Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Jet Propulsion Laboratuvary ve Hawaii Üniversitesi’nin bir araya gelen ekipleri ulaştı.

YAŞAM BELİRTİLERİ

Bu bulgular, Mars’ın çok uzun zaman önce hayat barındırabilecek şartlara sahip olduğunu da gösteriyor.

Araştırmanın baş ortaklarından Alberto G. Fairen, Curiosity’den gelen yeni fotoğraflarda dev sellerin gezegende açtığı çukurları gördüklerini ve bu çukurları daha önce Mars’ın yörüngesinden aldıkları görüntülerde göremediklerini belirtti.

Yaklaşık 10 metre yüksekliğinde olduğu tespit edilen bu yapıların tepe noktası arasındaki mesafeyi ölçen araştırmacılar, bunların 24 metre derinliğindeki ve en az 10 m/sn hızda hareket eden sel suları nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini söylüyor.

SELLERE GÖKTAŞI NEDEN OLDU

Bilim insanları, söz konusu devasa sellere göktaşının neden olabileceğini tahmin ediyor. Ekibe göre, Mars'ın bir zamanlar buzla kaplı zeminine çarpan dev bir göktaşı, yüzeyden çıkan su buharı ile CO2 ve metan gazının atmosfere salınmasına neden oldu.

Daha sonra oluşan şiddetli yağış ise Gale Krateri ile Sharp Tepesi’nin yamaçlarından hızla akarak dev selleri meydana getirdi.

Peki bir zamanlar Mars'ta gerçekten yaşam var mıydı? İşte bu sorunun yanıtına yukarıda gördüğünüz ve şu anda Mars yolunda olan Perseverance aracı yanıt vermeye çalışacak.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay sürecek yolculuğun ardından Şubat 2021'de kızıl gezegene inmiş olacak.

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