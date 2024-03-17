Mars'ta 'gizlenmiş' devasa yanardağ keşfi: Yaşam belirtisi barındırıyor olabilir Bilim adamlarının Mars'ta keşfettiği "gizlenmiş" devasa yanardağın, yaşam izleri taşıyor olabileceği açıklandı.

AA

ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen 55. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı, bilim dünyasından heyecan verici bir haberle sonuçlandı.

Mars'ta 'gizlenmiş' yanardağ keşfi

"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre bilim insanları, Mars'ta devasa bir yanardağ keşfettiklerini açıkladı.

Bilim insanları, buranın, 50 yılı aşkın süredir Mars'ta yanardağ olduğu fark edilemediğinden "gizli kaldığını" belirtti.

Yanardağın, yaklaşık 450 kilometre genişliğinde ve 9 bin 22 metre yüksekliğinde olduğunu söyleyen bilim insanları, yanardağın Mars'ın ekvatoruna yakın Tharsis volkanik bölgesinin doğu kısmında yer aldığını bildirdi.

Yanardağ içinde buzul kalıntıları ve uzayda yaşam arayışı

Bilim insanları, yanardağın tabanına yakın yerde buzul tabakası kalıntıları tespit ettiklerini ve bu durumun uzayda yaşam belirtileri aramak için bu yanardağı önemli bir yere taşıdığını aktardı.

NASA Ames Araştırma Merkezine bağlı SETI Enstitüsü ve Mars Enstitüsünden gezegen bilimci ve çalışmanın başyazarı Dr. Pascal Lee, yaptığı açıklamada, "Geçen yıl bir buzul kalıntısı bulduğumuz bölgenin jeolojisini inceliyorduk ki devasa ve derinden aşınmış bir volkanın içinde olduğumuzu fark ettik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, çalışmada, ABD Uzay ve Havacılık Ajansının (NASA) "Mariner 9", "Viking 1 ve 2", Mars Global Surveyor, Mars Odyssey ve Mars Reconnaissance Orbiter misyonlarının yanı sıra Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Mars Express misyonundan elde edilen verilerin kullanıldığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)