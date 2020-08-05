Mars'ta yeni bir keşif yaşam ihtimalini artırdı

Mars'ta bir zamanlar buzulların olduğunu tespit eden araştırmacılar, bunun yaşam ihtimalini artırabileceğini söylüyor.

Şu ana kadar birçok bilimsel araştırmaya ev sahipliği yapan Mars, günümüzde de hala gizemini korumaya devam ediyor.

Bilim insanları kızıl gezegende yaşam olup olmadığını araştırmaya devam ederken, elde edilen yeni bulgular bu ihtimali güçkendirdi.

Mars'ın yüzeyinden geçen vadiler incelendiğinde, gezegenin yüzeyinde bir zamanlar nehirlerin aktığı umudu doğmuştu. Bu da gezegenin bir zamanlar yağış alan, okyanuslu, ıslak ve ılık bir gezegen olduğu fikrine katkıda bulunmuştu.

Ancak yeni bir çalışma, Mars'ın bir zamanlar akan nehirlerden ziyade Arktik'teki gibi buz tabakalarıyla kaplı olabileceğini öne sürdü.





YENİ KEŞİF YAŞAM İHTİMALİNİ ARTIRDI

Bilim insanları, gezegenin akan nehirler yerine buzla kaplı olmasının yaşam için daha elverişli olabileceğini söylüyor. Araştırmacılara göre buz tabakaları, altındaki suyun sabit kalmasını sağlamış ve bir zamanlar Mars'ın yüzeyini kavurduğu düşünülen Güneş radyasyonuna karşı bariyer görevi görmüş olabilir.

Araştırmanın lideri Grau Galofre, "Mars'taki vadilerin keşfedildiği ilk günden beri, Mars'ın yüzeyinde bir zamanlar nehirlerin aktığı ve yüzeyi aşındırarak bu vadileri oluşturduğu yönünde bir varsayım vardı.

Ama Mars'ta yüzlerce vadi var ve birbirlerinden çok farklı görünüyorlar. Bunlardan bazılarını nehirler, bazılarını da buzullar oluşturmuş." dedi.