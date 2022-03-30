Mars'tan toplanan örneklerin Dünya'ya ne zaman geleceği açıklandı

NASA’nın uzay aracı Perseverance’ın Mars’tan topladığı örneklerin Dünya’ya ne zaman getirileceği belli oldu.

NASA'nın geliştirdiği Perseverance (Azim) aracı, 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılmış ve geçtiğimiz yılın başlarında kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne inmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıran Perseverance, çeşitli kaya ve toprak örnekleri topluyor.

NUMUNELER 2033'TE DÜNYA'YA GELECEK

NASA’nın uzay aracı Perseverance’ın Mars’tan topladığı örneklerin Dünya’ya ne zaman getirileceği belli oldu.

Yeni güncellemeye göre, kızıl gezegende yaşam olup olmadığını gösterecek örnekler, 2033’te Dünya’ya getirilecek

ÖRNEKLER NASIL GETİRİLECEK

Mars’a önce bir arazi aracı gönderilecek. Araç, örnekleri Perseverance’tan teslim alacak ve bunları Dünya yolculuğu için paketleyecek.

Sonrasında Mars Yükseliş Aracı (MAV) adı verilen bir diğer araç gelecek ve kargo paketini bu arazi aracından teslim alacak ve daha sonra bu numuneleri, Mars yüzeyinden fırlatacak.

Fırlatılan örnekler, Avrupa Uzay Ajansı'nın Dünya’ya Dönüş Yörünge Aracı tarafından yakalanacak ve sonunda Dünya'ya getirilecek.