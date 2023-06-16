Marvel’s Spider-Man 2 Türkiye fiyatı açıklandı Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man 2, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de ön siparişe açıldı. İşte Marvel’s Spider-Man 2'nin Türkiye fiyatı.

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Yalnızca PlayStation 5 için geliştirilen ve bu platforma çıkış yapacak Marvel's Spider-Man 2 oyununun ön sipariş fiyatı belli oldu.

Insomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man 2, tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de ön siparişe açıldı.

Spider-Man 2 Türkiye fiyatı

Ön siparişe açılan oyunun Türkiye'de ön sipariş fiyatı standart sürümde 799 TL olarak belirlendi. Oyunun Deluxe sürümü ise 899 TL karşılığında ön sipariş verilebiliyor.

Normal haritanın iki katı büyüklüğünde bir haritaya sahip Spider Man 2'de Peter Parker ve Miles Morales karakterleri arasında geçiş yapabileceksiniz.

Co-op modu olmayan oyunda Venom, Kraven the Hunter ve Lizard gibi düşmanlar karşımıza çıkacak.

Marvel’s Spider-Man 2, PS5 konsolları için 20 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülecek.