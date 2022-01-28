Maske ile Face ID kilidi açılabilecek

Apple, iOS 15.4 güncellemesi ile maske takanların Face ID kilidini açmalarına izin verecek.

Apple'ın iPhone modellerinde kullanıma sunduğu Face ID özelliği, yüzünüzü kullanarak telefonunu kilidini açmanıza izin veriyor.

Ancak şu anda tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın maske takması, bu özelliği kullanamayacağınız anlamına geliyor.

Ayrıca Face ID kullanmak için maskenizi çıkardığınızda, yüzünüze dokunma riskiniz de artıyor.

MASKE İLE FACE ID KİLİDİ AÇILABİLECEK

Apple, yeni iOS sürümü ile maske takarken telefonunuzun kilidini açmayı çok daha kolay hale getirecek. iOS 15.4 ile gelmesi beklenen yeni özellik sayesinde maske takarken Face ID ile kilit açmak oldukça basit olacak.

Apple, 27 Ocak'ta kapalı test programındaki katılımcılar için iOS 15.4'ün ilk beta sürümünü yayınladı.

Şirket, yeni sürümde Face ID yüz tanıma sistemini yeniden tasarladı. Tarayıcı, kimlik doğrulama için göz çevresindeki benzersiz özellikleri tanıyacak.

Yani kullanıcılar Face ID'yi maskeli veya maskesiz kullanma şansına sahip olacaklar. Ayrıca, Ayarlar bölümüne yeni bir gözlük ekle seçeneği de eklendi. Böylelikle iPhone'unuz, maske ve gözlük takarken bile sizi tanıyabilecek.

Söz konusu yeniliğin, sadece iPhone 12 ve 13 serilerinde çalıştığı bildiriliyor. Apple, ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili değişiklik yapabilir.