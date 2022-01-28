Euro
15.1719
-0.39%
Dolar
13.6270
-0.17%
Altın
781.7990
-0.80%
Borsa
1990
-0.40%
Bitcoin
502.428
-0.59%
BTXN Coin
30.83
5.43%
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Maske ile Face ID kilidi açılabilecek

    Apple, iOS 15.4 güncellemesi ile maske takanların Face ID kilidini açmalarına izin verecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 13:33
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maske ile Face ID kilidi açılabilecek

    Apple'ın iPhone modellerinde kullanıma sunduğu Face ID özelliği, yüzünüzü kullanarak telefonunu kilidini açmanıza izin veriyor.

    Ancak şu anda tüm dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın maske takması, bu özelliği kullanamayacağınız anlamına geliyor.

    Ayrıca Face ID kullanmak için maskenizi çıkardığınızda, yüzünüze dokunma riskiniz de artıyor.

    MASKE İLE FACE ID KİLİDİ AÇILABİLECEK

    Apple, yeni iOS sürümü ile maske takarken telefonunuzun kilidini açmayı çok daha kolay hale getirecek. iOS 15.4 ile gelmesi beklenen yeni özellik sayesinde maske takarken Face ID ile kilit açmak oldukça basit olacak.

    face id

    Apple, 27 Ocak'ta kapalı test programındaki katılımcılar için iOS 15.4'ün ilk beta sürümünü yayınladı.

    Şirket, yeni sürümde Face ID yüz tanıma sistemini yeniden tasarladı. Tarayıcı, kimlik doğrulama için göz çevresindeki benzersiz özellikleri tanıyacak.

    Yani kullanıcılar Face ID'yi maskeli veya maskesiz kullanma şansına sahip olacaklar. Ayrıca, Ayarlar bölümüne yeni bir gözlük ekle seçeneği de eklendi. Böylelikle iPhone'unuz, maske ve gözlük takarken bile sizi tanıyabilecek.

    Söz konusu yeniliğin, sadece iPhone 12 ve 13 serilerinde çalıştığı bildiriliyor. Apple, ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili değişiklik yapabilir.

    iphone 13


    Görüş Bildir